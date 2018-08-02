Кличко открыл памятник Илье Муромцу в одноименном парке

Сегодня также презентовали первую очередь обновленного парка "Муромец"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в столице, в парке "Муромец". Сегодня презентовали первую очередь обновленного парка, сообщает пресс-служба мэра.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава", - отметил Кличко.

Все работы по созданию памятника и благоустройству первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

"Хочу отметить, городу создание скульптуры и обустройство первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города", - отметил Кличко.

В конце марта этого года город провел конкурс по благоустройству центральной части урочища Чорторой на Трухановом острове в Деснянском районе. Победил тогда авторский коллектив во главе с молодым и талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем. Его работы киевляне уже знают - художественная композиция Владимира, "Дети, которые запускают кораблики" сегодня украшает Почтовую площадь.

"Это мечта моего детства, стоять рядом с богатырями современности. А уж о том, чтобы вылепить легендарного богатыря... О таком я даже не мечтал. Это очень большая ответственность", - сказал Владимир Журавель во время торжественного открытия скульптуры Ильи Муромца.

Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

"Это место энергетически наполненное силой. Сегодня в парке "Муромец" находится база федерации Стронгменов, база сильнейших людей Украины. Здесь когда набирался силы Илья Муромец, здесь набираются сил и современные богатыри", - отметил Вирастюк.

Памятник, который открыли, 11 метров высотой - вместе с гранитным холмом и постаментом.

Скульптуру Ильи Муромцу создали по уникальной технологии, которую до этого не использовали для работ такого большого размера.

"Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого - для скульптуры большого размера в Украине и, может быть, и в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию", - рассказал Виталий Кличко.

Мэр также отметил, что сегодня открыли первую очередь обновленного парка и его продолжат обустраивать.

По замыслу авторов проекта, парк, имея историческую тематику, будет современным. С системой информации и навигации, тактильными табличками, дорожки вымостят тактильной плиткой, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. Также на территории парка установят пандусы, оборудуют новые велодорожки.

В обновленном парке "Муромец" можно будет и отдыхать, и проводить разнообразные мероприятия - от экскурсий и выставок, лекций и творческих встреч, небольших концертов и городских праздников.