Кличко відкрив пам’ятник Іллі Муромцю в однойменному парку

Сьогодні також презентували першу чергу оновленого парку "Муромець"

Мер Києва Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили в столиці, в парку "Муромець". Сьогодні презентували і першу чергу оновленого парку, повідомляє прес-служба мера.

"Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській Лаврі. Це наш богатир, це наша історія, яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава", - відзначив Кличко.

Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів.

"Хочу відзначити, місту створення скульптури і облаштування першої черги цього гарного парку нічого не коштувало! Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста", - відзначив Кличко.

Наприкінці березня цього року місто провело конкурс з благоустрою центральної частини урочища Чорторий, що на Трухановому острові в Деснянському районі. Переміг тоді авторський колектив на чолі з молодим і талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем. Його роботи кияни вже знають - художня композиція Володимира, "Діти, які запускають кораблики" сьогодні прикрашає Поштову площу.

"Це мрія мого дитинства, стояти поруч із богатирями сучасності. А вже про те, аби виліпити легендарного богатиря… Про таке я навіть не мріяв. Це дуже велика відповідальність", - сказав Володимир Журавель під час урочистого відкриття скульптури Іллі Муромця.

Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

"Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку "Муромець" знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі", - відзначив Вірастюк.

Пам‘ятник, який відкрили, 11 метрів заввишки - разом з пагорбом і гранітним постаментом.

Скульптуру Іллі Муромцю створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для робіт такого великого розміру.

"Це унікальний пам‘ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого - для скульптури великого розміру в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років, талановитому скульптору Володимиру Журавлю довелося винайти таку унікальну технологію", - розповів Віталій Кличко.

Мер також зазначив, що сьогодні відкрили першу чергу оновленого парку і його продовжать облаштовувати.

За задумом авторів проекту, парк, маючи історичну тематику, буде сучасним. З системою інформації та навігації, тактильними табличками, доріжки вимостять тактильною плиткою, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися комфортно. Також на території парку встановлять пандуси, облаштують нові велодоріжки.

У оновленому парку "Муромець" можна буде і відпочивати, і проводити різноманітні заходи - від екскурсій і виставок, лекцій і творчих зустрічей, до невеликих концертів і міських свят.