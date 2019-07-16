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Кличко показал видео нового сквера в Дарницком районе

Новости » Общество    16.07.2019 - 14:30
Кличко показал видео нового сквера в Дарницком районе
Фото: сквер в Дарницком районе (kiev.klichko.org)

На улице Тростянецкой появился новый сквер

В Дарницком районе Киева на улице Тростянецкой появился новый сквер. Видео зеленой зоны обнародовал мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"На месте, где еще год назад был пустырь, теперь – настоящий городской оазис. Здесь, на площади более один гектар, специалисты "Зеленстроя" высадили более 300 кустов и 35 деревьев. Установили 13 новых и удобных скамеек. Обустроили пешеходные дорожки, установили современную металлическую ограду. Построили небольшую концертную сцену. Думаю, сквер особенно понравится малышам, потому что в нем есть новый, яркий и безопасный игровой комплекс "Замок", - отметил Кличко.

Он добавил, что на всех игровых площадках зоны отдыха обустроено покрытие из специального материала, чтобы дети не травмировались.

"Мы делаем все, чтобы в каждом районе столицы были такие зеленые зоны, где можно комфортно отдохнуть. Напомню, за несколько последних лет в Киеве отремонтировали 363 парка и сквера. Предоставлен статус парка или сквера 136 зеленым зонам", - подчеркнул Кличко.

 

Друзья! В Дарницком районе, на улице Тростянецкой появился новый сквер. На месте, где еще год назад был пустырь, теперь – настоящая городская оазис.-:) Здесь, на площади более один гектар, специалисты «Зеленстроя» высадили более 300 кустов и 35 деревьев. Установили 13 новых и удобных скамеек. Обустроили пешеходные дорожки, установили современную металлическую ограду. Построили небольшую концертную сцену. Думаю, сквер особенно понравится малышам, потому что в нем есть новый, яркий и безопасный игровой комплекс «Замок». А на всех игровых площадках зоны отдыха обустроено покрытие из специального материала, чтобы дети не травмировались. Мы делаем все, чтобы в каждом районе столицы были такие зеленые зоны, где можно комфортно отдохнуть. Напомню, за несколько последних лет в Киеве отремонтировали 363 парки и скверы. Придали статус парка или сквера 136 зеленым зонам.

Опубликовано Кличко - мэр Вторник, 16 июля 2019 г.

 

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