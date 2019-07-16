Кличко показав відео нового скверу в Дарницькому районі

Фото: сквер у Дарницькому районі (kiev.klichko.org)

На вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер

У Дарницькому районі столиці, на вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер. Відео зеленої зони оприлюднив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"На місці, де ще рік тому був пустир, тепер – справжня міська оаза. Тут, на площі понад один гектар, фахівці "Зеленбуду" висадили понад 300 кущів та 35 дерев. Встановили 13 нових та зручних лав. Облаштували пішохідні доріжки, встановили сучасну металеву огорожу. Побудували невелику концертну сцену. Думаю, сквер особливо сподобається малечі, бо в ньому є новий, яскравий і безпечний, ігровий комплекс "Замок", - зазначив Кличко.

Він додав, що на всіх ігрових майданчиках зони відпочинку облаштоване покриття зі спеціального матеріалу, щоб діти не травмувалися.

"Ми робимо все, аби в кожному районі столиці були такі зелені зони, де можна комфортно відпочити. Нагадаю, за кілька останніх років у Києві відремонтували 363 парки та сквери. Надали статус парка чи скверу 136 зеленим зонам", - підкреслив Кличко.