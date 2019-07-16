ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко показав відео нового скверу в Дарницькому районі

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 14:30
Кличко показав відео нового скверу в Дарницькому районі
Фото: сквер у Дарницькому районі (kiev.klichko.org)

На вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер

У Дарницькому районі столиці, на вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер. Відео зеленої зони оприлюднив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"На місці, де ще рік тому був пустир, тепер –  справжня міська оаза. Тут, на площі понад один гектар, фахівці "Зеленбуду" висадили понад 300 кущів та 35 дерев. Встановили 13 нових та зручних лав. Облаштували пішохідні доріжки, встановили сучасну металеву огорожу. Побудували невелику концертну сцену. Думаю, сквер особливо сподобається малечі, бо в ньому є новий, яскравий і безпечний, ігровий комплекс "Замок", - зазначив Кличко.

Він додав, що на всіх ігрових майданчиках зони відпочинку облаштоване покриття зі спеціального матеріалу, щоб діти не травмувалися.

"Ми робимо все, аби в кожному районі столиці були такі зелені зони, де можна комфортно відпочити. Нагадаю, за кілька останніх років у Києві відремонтували 363 парки та сквери. Надали статус парка чи скверу 136 зеленим зонам", - підкреслив Кличко. 

 

Друзі! У Дарницькому районі, на вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер. На місці, де ще рік тому був пустир, тепер – справжня міська оаза.-:) Тут, на площі понад один гектар, фахівці «Зеленбуду» висадили понад 300 кущів та 35 дерев. Встановили 13 нових та зручних лав. Облаштували пішохідні доріжки, встановили сучасну металеву огорожу. Побудували невелику концертну сцену. Думаю, сквер особливо сподобається малечі, бо в ньому є новий, яскравий і безпечний, ігровий комплекс «Замок». А на всіх ігрових майданчиках зони відпочинку облаштоване покриття зі спеціального матеріалу, щоб діти не травмувалися. Ми робимо все, аби в кожному районі столиці були такі зелені зони, де можна комфортно відпочити. Нагадаю, за кілька останніх років у Києві відремонтували 363 парки та сквери. Надали статус парка чи скверу 136 зеленим зонам.

Опубліковано Кличко - мер Вівторок, 16 липня 2019 р.

 

Кличко: "Русанівець" стане новою тренувальною базою для легкоатлетів Кличко: потрібно виробити ефективний механізм реновації житлового фонду на рівні держави
Новини України Віталий КличкопаркскверДарницкий район
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся