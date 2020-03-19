Кличко спростував плани відновити роботу метро у Києві до кінця карантину

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зупинка роботи метро є вимушеною

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Він наголосив, що заяви про можливість відновити роботу метро можуть бути особистою думкою чиновників.

"Люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють", - сказав Кличко.

Разом із тим, він зауважив, що сьогодні, в ситуації, коли тимчасово не працює метро, міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту. Але наразі їх ще не достатньо.

Скасування руху метрополітену до 3 квітня Кличко називає вимушеними і упереджувальними заходами для запобігання поширення коронавірусу.

"Ми розуміємо, що обмеження пересування містом – це дуже незручно для його мешканців. Але наше завдання, щоб вірус не розповсюджувався стрімко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів", - додав мер.

Раніше секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що через карантин у Києві місцева влада розробляє план запуску метро з обмеженнями.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Крім того, до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.