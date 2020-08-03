Кличко опережает ближайшего соперника в 3,5 раза, - "Рейтинг"

Мэр Киева Виталий Кличко лидирует на выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенные 26-27 июля.

"В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании", - отмечают социологи.

Согласно приведенным данным, рейтинг Кличко вырос почти в 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был менее 30%, в апреле-мае - менее 40%.

Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем - свыше 3,5 раза.

"С.Притулу поддержали бы 11,6% опрошенных, И.Верещук - 9,4%, А.Пальчевского - 9,0%, А.Гончаренко - 5,4%, А.Попова - 4,5%, В.Рабиновича - 3,5%, А.Омельченко – 3,3%, А.Ильенко - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Не определились - около 8,5% опрошенных", - сообщает "Рейтинг".

Кроме того социологи сообщают, что при условии выхода во второй тур Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

"В паре с И.Верещук с результатом - 64% против 22%, в паре с А.Гончаренко - 68% против 13%, с А.Пальчевский - 67% против 20%, с С.Притулой - 63% против 21%", - информирует "Рейтинг".

В то же время, согласно результатам социологического исследования, партия Кличко "УДАР" входит в группу лидеров.

"Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет являются "Европейская солидарность", за которую отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%", - отмечает "Рейтинг".

С августа прошлого года рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику, "Слуги народа" - стабильно негативную.

Аудитория исследования - жители города Киева от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 июня по 2 июля, свидетельствовали, что за Виталия Кличко на выборах мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.