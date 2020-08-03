Кличко випереджає найближчого суперника в 3,5 рази, - "Рейтинг"

Мер Києва Віталій Кличко лідирує на виборах - за нього готові проголосувати майже 42% киян, які визначилися та мають намір взяти участь у голосуванні.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведені 26–27 липня.

"У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні", - зазначають соціологи.

Згідно з наведеними даними, рейтинг Кличка зріс й майже 1,5 раза за 5 місяців: у лютому він був менш як 30%, у квітні-травні - менш як 40%.

Також Кличко продовжує випереджати конкурентів: розрив з найближчим переслідувачем - понад 3,5 раза.

"С.Притулу підтримали б 11,6% питаних, І.Верещук - 9,4%, А.Пальчевського - 9,0%, О.Гончаренка - 5,4%, О.Попова - 4,5%, В.Рабіновича - 3,5%, О.Омельченка – 3,3%, А.Іллєнка - 2,6%, В.Нестора - 2,1%. Не визначилися - близько 8,5% опитаних", - повідомляє "Рейтинг".

Окрім того соціологи повідомляють, що за умови виходу до другого туру Кличка та інших потенційних кандидатів, чинний мер отримав би перемогу.

"У парі з І.Верещук з результатом - 64% проти 22%, у парі з О.Гончаренком - 68% проти 13%, з А.Пальчевським - 67% проти 20%, з С.Притулою - 63% проти 21%", - інформує "Рейтинг".

Водночас, відповідно до результатів соціологічного дослідження, партія Кличка "УДАР" входить до групи лідерів.

"Лідерами електорального рейтингу політичних сил на виборах до міськради є партії "Європейська солідарність", за яку б віддали голоси 19,8% тих, хто визначився та має намір голосувати, партія "Слуга народу" з результатом 19,3% та партія "УДАР" - 17,1%", - зазначає "Рейтинг".

З серпня минулого року рейтинги партій "Європейська солідарність" та "УДАР" - мають позитивну динаміку, "Слуги народу" - стабільно негативну.

Аудиторія дослідження - мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 червня по 2 липня, свідчили, що за Віталія Кличка на виборах мера готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.