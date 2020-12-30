Кличко обратился к украинцам: за прошедший год мы стали сильнее и добрее

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинцам и поздравил всех с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Видео поздравления Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы начали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошедший год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе! Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса! С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите себя!" - сказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал, что на время зимних каникул городская власть подготовила для столичных школьников немало праздничных мероприятий в онлайн формате.

Также РБК-Украина писало, что на новогодние праздники в Украине будет еще два периода длинных выходных. Благодаря переносу рабочего дня на Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.