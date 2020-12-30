ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кличко обратился к украинцам: за прошедший год мы стали сильнее и добрее

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинцам и поздравил всех с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Самые читаемые новости

Видео поздравления Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы начали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошедший год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе! Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса! С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите себя!" - сказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал, что на время зимних каникул городская власть подготовила для столичных школьников немало праздничных мероприятий в онлайн формате.

Также РБК-Украина писало, что на новогодние праздники в Украине будет еще два периода длинных выходных. Благодаря переносу рабочего дня на Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкообращениеПраздникиНовый год