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Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Киев, Вторник 29 декабря 2020 13:58
Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Фото: Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцев ждут длинные выходные

На новогодние праздники в Украине будет еще два периода длинных выходных. Благодаря переносу рабочего дня на Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Новый год в 2021 году приходится на пятницу. Выходными будут три дня подряд - 1-3 января.

Кроме того, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

Новый год и Рождество 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство (81%) украинцев планируют встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. Вместе с тем, почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

В целом у опрошенных почти пропало желание встречать Новый год в общественном заведении или на публичном праздновании. О таких планах сообщили 0,1% респондентов.

Как свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики", стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи из четырех человек в среднем составит 1706 грн. По сравнению с прошлым годом стоимость вырастет на 5,3%.

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