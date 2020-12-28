Кличко рассказал о возможностях для детей присоединиться к праздничным мероприятиям онлайн

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

На время зимних каникул городские власти подготовили для столичных школьников немало праздничных мероприятий в онлайн-формате.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"На время новогодних и рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое", - сообщил Кличко.

Он отметил, что информации об этих мероприятиях можно ознакомиться на сайте Департамента образования КГГА.

"Я желаю всем школьникам сказочных и главное - безопасных каникул! И обращаюсь к родителям самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.