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Кличко обратился к украинцам: за прошедший год мы стали сильнее и добрее

Киев, Среда 30 декабря 2020 15:51
Кличко обратился к украинцам: за прошедший год мы стали сильнее и добрее
Фото: Виталий Кличко (facebook.com / Vitaliy Klychko)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинцам и поздравил всех с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Видео поздравления Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Мы прошли этот год. А это уже хорошо. Да, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы начали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам. Я считаю, что за прошедший год мы стали сильнее и добрее. Поэтому мы все преодолеем. Вместе! Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья и веры в чудеса! С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите себя!" - сказал Виталий Кличко.

Друзья! Мы прошли этот год. А это уже хорошо!:) Так, всем было сложно. Но мы не отчаялись. Мы работали, поддерживали друг друга. Мы начали больше ценить близких. И видеть приятное вокруг. Больше любить свой город и его красоту, радоваться простым вещам... Я желаю вам мира, добра, крепкого здоровья'я и веры в чудеса! С Новым годом и Рождеством Христовым! Берегите себя!

Posted by Виталий Кличко on Wednesday, December 30, 2020

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщал, что на время зимних каникул городская власть подготовила для столичных школьников немало праздничных мероприятий в онлайн формате.

Также РБК-Украина писало, что на новогодние праздники в Украине будет еще два периода длинных выходных. Благодаря переносу рабочего дня на Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

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Новости Украины Общество Виталий КличкообращениеПраздникиНовый год

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