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Кличко обговорив з Пісторіусом постачання Україні далекобійної зброї

Субота 16 вересня 2023 14:28
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Кличко обговорив з Пісторіусом постачання Україні далекобійної зброї Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко після переговорів з міністром оборони Німеччини Пісторіусом натякнув на позитивні рішення щодо забезпечення України далекобійною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Окремо обговорили в Мюнстері з Борисом Пісторіусом подальшу допомогу Україні. Особливо далекобійною зброєю, на яку так очікує наша держава. Тримаємо кулаки в очікуванні позитивних рішень. Пан Пісторіус зазначив, що підтримка Німеччиною нашої боротьби посилюватиметься", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також провів зустрічі з іншими німецькими політиками та топ-чиновниками, під час яких наголошував на необхідності посилення підтримки України.

Зокрема, зі спецпредставником ЄС в регіоні Перської затоки Луїджі Ді Майо, одним з лідерів німецької партії ХДС Арміном Лашетом, премʼєр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалє Хендріком Вюстом, мером Мюнстера Маркусом Леве.

"І під час зустрічей, і в дискусіях на конференції наголошував, що альтернативи, крім ефективної і потужної підтримки та допомозі Україні, у цивілізованого світу немає. Бо Путін не зупиниться в своїх імперських прагненнях. На моє враження, європейці вже набагато краще це розуміють, ніж, приміром, рік тому", - зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Німеччини Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив підтримку вступу України до ЄС.

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Віталий Кличко
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