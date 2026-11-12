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Главная » Жизнь » Общество

Кличко обсудил с бизнесом Киева сотрудничество в условиях войны

16:04 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Александр Мороз
Кличко обсудил с бизнесом Киева сотрудничество в условиях войны Виталий Кличко (фото: kyivcity.gov.ua)
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Киевские власти усиливают взаимодействие с предпринимателями, которые обеспечивают город необходимыми сервисами, топливом, хозяйственными товарами, лекарствами и продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, Киев усиливает взаимодействие с предпринимателями, чтобы оперативно решать вопросы, с которыми бизнес сталкивается во время войны - когда несет большие убытки, но продолжает работать, обеспечивать логистику, сервисы, производить товары и лекарства, строить объекты, обеспечивать рабочие места, платить налоги.

"В октябре я подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая помогает предпринимателям решать возникающие вопросы во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления", - рассказал Виталий Кличко.

В частности, он отметил, что предпринимателям предоставили информацию, куда обращаться в случае повреждения имущества в результате обстрелов. Кроме того, он напомнил, что Киевсовет принял решение об отмене налога на недвижимость для таких компаний на 6 месяцев.

"Предпринимателям также объяснили, куда обращаться в случае повреждения имущества в результате российской агрессии и как оценивают нанесенный ущерб. Они получили контакты председателей комиссий, созданных РГА и информацию о госпрограммах поддержки и восстановления", - отметил мэр.

Он напомнил и то, что на прошедшем заседании Киевсовет принял решение об отмене налога на недвижимость компаний, которая была уничтожена или существенно повреждена в результате вражеских атак.

"Нулевую ставку налога на недвижимое имущество для объектов, отнесенных к первой категории повреждений, Киев установил на 6 месяцев", – добавил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что в Киеве создано "единое окно" для обустройства мобильных укрытий.

"Для консультаций по установке мобильных укрытий в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА уже работает "единое окно". Предприниматели могут обратиться по вопросу обустройства укрытий на участках, которыми они владеют или пользуются, а также на близлежащих участках коммунальной собственности", - сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, предприниматели получили информацию, как оформить пропуск для передвижения транспорта в комендантский час.

Также предпринимателям предоставили разъяснение, при каких условиях транспорт компаний может двигаться во время комендантского часа и как оформить пропуск, как устанавливать и использовать генераторы на объектах торговли и при каких условиях их можно размещать на прилегающей территории.

"Город благодарен представителям бизнеса за работу и готов всячески поддерживать предпринимателей во всех важных вопросах", - рассказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев первым среди украинских регионов приступил к отопительному сезону. Подачу тепла в учреждения социальной сферы начали еще 16 октября, а по состоянию на 9 ноября к централизованному отоплению уже подключили почти 80% жилищного фонда города.

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