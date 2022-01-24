Кличко: нужен четкий сигнал от Германии - они на стороне свободы и Украины или агрессора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому изданию Bild .

"Многие задают себе вопрос: на чьей стороне сейчас правительство Германии? На стороне свободы, а значит - Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от важной страны Европы", - заявил Кличко.

Лидер "УДАРа" акцентировал внимание на том, что Украина демократическая европейская страна.

"Украина хочет только одного: быть независимой, демократической и свободной страной. Мы месяцами демонстрировали это на Майдане в 2014 году. И мы продолжим бороться за это. Мы ни на кого не нападем, но будем защищать свою страну", - подытожил Кличко.