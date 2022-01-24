UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кличко: нужен четкий сигнал от Германии - они на стороне свободы и Украины или агрессора

Автор: Наталия Гурковская

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко призвал Германию обозначить свою позицию касательно российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому изданию Bild.

"Многие задают себе вопрос: на чьей стороне сейчас правительство Германии? На стороне свободы, а значит - Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от важной страны Европы", - заявил Кличко.

Лидер "УДАРа" акцентировал внимание на том, что Украина демократическая европейская страна.

"Украина хочет только одного: быть независимой, демократической и свободной страной. Мы месяцами демонстрировали это на Майдане в 2014 году. И мы продолжим бороться за это. Мы ни на кого не нападем, но будем защищать свою страну", - подытожил Кличко.

Ранее в интервью телеканалу CNN лидер "УДАРа" Кличко заявил, что Украина не хочет возвращения в Советский Союз и видит свое будущее как европейская демократическая страна, поэтому Россия наращивает агрессию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко