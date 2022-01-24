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Кличко: потрібен чіткий сигнал від Німеччини - вони на стороні свободи і України чи агресора

Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко закликав Німеччину окреслити свою позицію щодо російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар німецькому виданню Bild.

"Багато хто запитує себе: на чиїй стороні сьогодні уряд Німеччини? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? Зараз потрібен чіткий сигнал від важливої ​​країни Європи", - заявив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що Україна є демократичною європейською країною.

"Україна хоче лише одного: бути незалежною, демократичною та вільною країною. Ми місяцями демонстрували це на Майдані 2014 року. І ми продовжуватимемо боротися за це. Ми ні на кого не нападаємо, але захищатимемо свою країну", - підсумував Кличко.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN лідер "УДАРу" Кличко заявив, що Україна не хоче повернення до Радянського Союзу і бачить своє майбутнє як європейська демократична країна, тому Росія нарощує агресію.

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Віталий Кличко