Кличко: потрібен чіткий сигнал від Німеччини - вони на стороні свободи і України чи агресора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар німецькому виданню Bild .

"Багато хто запитує себе: на чиїй стороні сьогодні уряд Німеччини? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? Зараз потрібен чіткий сигнал від важливої ​​країни Європи", - заявив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що Україна є демократичною європейською країною.

"Україна хоче лише одного: бути незалежною, демократичною та вільною країною. Ми місяцями демонстрували це на Майдані 2014 року. І ми продовжуватимемо боротися за це. Ми ні на кого не нападаємо, але захищатимемо свою країну", - підсумував Кличко.