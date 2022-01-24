Кличко: нужен четкий сигнал от Германии - они на стороне свободы и Украины или агрессора
Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко призвал Германию обозначить свою позицию касательно российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому изданию Bild.
"Многие задают себе вопрос: на чьей стороне сейчас правительство Германии? На стороне свободы, а значит - Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от важной страны Европы", - заявил Кличко.
Лидер "УДАРа" акцентировал внимание на том, что Украина демократическая европейская страна.
"Украина хочет только одного: быть независимой, демократической и свободной страной. Мы месяцами демонстрировали это на Майдане в 2014 году. И мы продолжим бороться за это. Мы ни на кого не нападем, но будем защищать свою страну", - подытожил Кличко.
Ранее в интервью телеканалу CNN лидер "УДАРа" Кличко заявил, что Украина не хочет возвращения в Советский Союз и видит свое будущее как европейская демократическая страна, поэтому Россия наращивает агрессию.