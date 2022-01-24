ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кличко: нужен четкий сигнал от Германии - они на стороне свободы и Украины или агрессора

Новина українською →
Киев, Понедельник 24 января 2022 15:11
Кличко: нужен четкий сигнал от Германии - они на стороне свободы и Украины или агрессора Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко призвал Германию обозначить свою позицию касательно российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий немецкому изданию Bild.

"Многие задают себе вопрос: на чьей стороне сейчас правительство Германии? На стороне свободы, а значит - Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от важной страны Европы", - заявил Кличко.

Лидер "УДАРа" акцентировал внимание на том, что Украина демократическая европейская страна.

"Украина хочет только одного: быть независимой, демократической и свободной страной. Мы месяцами демонстрировали это на Майдане в 2014 году. И мы продолжим бороться за это. Мы ни на кого не нападем, но будем защищать свою страну", - подытожил Кличко.

Ранее в интервью телеканалу CNN лидер "УДАРа" Кличко заявил, что Украина не хочет возвращения в Советский Союз и видит свое будущее как европейская демократическая страна, поэтому Россия наращивает агрессию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
В Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон