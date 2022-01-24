ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко: потрібен чіткий сигнал від Німеччини - вони на стороні свободи і України чи агресора

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 січня 2022 15:11
Кличко: потрібен чіткий сигнал від Німеччини - вони на стороні свободи і України чи агресора Фото: лідер "УДАРу" Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко закликав Німеччину окреслити свою позицію щодо російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар німецькому виданню Bild.

"Багато хто запитує себе: на чиїй стороні сьогодні уряд Німеччини? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? Зараз потрібен чіткий сигнал від важливої ​​країни Європи", - заявив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що Україна є демократичною європейською країною.

"Україна хоче лише одного: бути незалежною, демократичною та вільною країною. Ми місяцями демонстрували це на Майдані 2014 року. І ми продовжуватимемо боротися за це. Ми ні на кого не нападаємо, але захищатимемо свою країну", - підсумував Кличко.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN лідер "УДАРу" Кличко заявив, що Україна не хоче повернення до Радянського Союзу і бачить своє майбутнє як європейська демократична країна, тому Росія нарощує агресію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон