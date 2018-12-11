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Кличко назначил себе нового заместителя

Новости » Политика    11.12.2018 - 15:24
Кличко назначил себе нового заместителя
Фото: Владимир Слончак (kyivcity.gov.ua)

Соответствующее распоряжение мэр Киева подписал 11 декабря

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Владимира Слончака на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского совета.

Как отмечается, Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.

Он закончил Межрегиональную Академию управления персоналом (МАУП), правоведение. Имеет стаж службы в органах местного самоуправления 12 лет и 11 месяцев.

С 2005 года до нынешнего времени работал в секретариате Киевского городского совета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.

С 2015 года осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность Председателя Наблюдательного совета.

Напомним, ранее в середине ноября Киевская городская рада поддержала назначение Марины Хонды и Владимира Слончака на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Валентина Мондриевского и Вячеслава Непопа заместителями председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) с 27 июля 2018 года.

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