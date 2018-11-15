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Киеврада назначила двух новых заместителей главы КГГА

Новости » Политика    15.11.2018 - 14:30
Киеврада назначила двух новых заместителей главы КГГА
Коллаж РБК-Украина

Заместителями председателя КГГА стали Марина Хонда и Владимир Слончак

Киевская городская рада назначила Марину Хонду и Владимира Слончака на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КМДА.

Как сообщает пресс-служба, заместителями председателя КГГА стали Марина Хонда и Владимир Слончак.

Марина Хонда возглавляет департамент общественных коммуникаций. Работала в секретариате Киевского городского совета. В августе 2010 года назначена на должность начальника Главного управления по вопросам внутренней политики и связей с общественностью.

Владимир Викторович Слончак возглавляет управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. Работает в секретариате Киевского городского совета. Осуществляет представительство территориальной общины Киева в лице Киевского городского совета в наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность председателя наблюдательного совета.

Напомним, ранее киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Валентина Мондриевского и Вячеслава Непопа заместителями председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) с 27 июля 2018 года.

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