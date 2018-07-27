Кличко назначил двух новых заместителей главы КГГА

Одновременно Мондриивского уволили с должности председателя Подольской РГА

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении Валентина Мондриивского и Вячеслава Непопа заместителями председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) с 27 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В то же время Мондриивского уволили с должности председателя Подольской районной государственной администрации в Киеве согласно распоряжению президента Украины Петра Порошенко № 112/2018-рп. Эту должность он занимал с 2014 года.

"Новые задания, которые поручил мне мэр, касаются именно гуманитарных вопросов. Речь идет об образовании, соцзащите, спорте. Это приоритетное и достаточно непростое направление, которое сейчас реформируется не только в столице, но и в государстве в целом", - заявил Мондриивский.

В свою очередь, Непоп отметил, что его работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры.

Напомним, 26 июля Кабинет министров Украины уволил заместителей главы Министерства финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. При этом Кабмин назначил Юрия Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. Согласно сообщению Минфина, на должность заместителя главы министерства Кабмин назначил Сергея Верланова.