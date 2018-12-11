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Кличко призначив собі нового заступника

Новини » Політика    11.12.2018 - 15:24
Кличко призначив собі нового заступника
Фото: Володимир Слончак (kyivcity.gov.ua)

Відповідне розпорядження мер Києва підписав 11 грудня

Мер Києва Віталій Кличко призначив Володимира Слончака на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської ради

Як зазначається, Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.

Він закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом (МАУП), правознавство. Має стаж служби в органах місцевого самоврядування 12 років та 11 місяців.

Із 2005 року до нинішнього часу працював у секретаріаті Київської міської ради, де пройшов шлях від головного спеціаліста до начальника управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.

Із 2015 року здійснює представництво територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду Голови Наглядової ради.

Нагадаємо, раніше у середині листопада Київська міська рада підтримала призначення Марини Хонди та Володимира Слончака на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Валентина Мондриївського і Вячеслава Непопа заступниками голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з 27 липня 2018 року.

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