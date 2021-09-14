У Кличко наращивают темпы вакцинации, чтобы предотвратить локдаун

Так, за прошедшую неделю (6-12 сентября) в столице ввели 130700 доз вакцины, что почти на 24% больше, чем за предыдущий (с 30 августа по 5 сентября введено 105 662 дозы). Это самый высокий показатель в Украине.

"Киев был и остается лидером в прививочной кампании. Несмотря на то, что все больницы и инфраструктура медицинской системы столицы уже наготове, мы не хотим допустить сценария марта-апреля 2021 года. Кроме того, город понимает все риски жесткого локдауна и стремится избежать его возвращения в столице. А сделать это можно с помощью массовой вакцинации горожан", - рассказала Анна Старостенко.

По ее словам, значительную динамику на прошлой неделе показала вакцинация педагогов. Город делает все, чтобы не допустить перехода учебных заведений на дистанционное обучение.

"Мы постоянно ведем разъяснительную работу с работниками образовательной сферы в этом контексте. И это дает свои результаты", - добавила заместитель председателя КГГА.