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У Кличка нарощують темпи вакцинації, щоб запобігти локдауну

Автор: Наталія Гурковська

Київ продовжує нарощувати темпи вакцинації від COVID-19, щоб уникнути посилення карантинних обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

Так, за минулий тиждень (6-12 вересня) у столиці ввели 130 700 доз вакцини, що майже на 24% більше, ніж за попередній (із 30 серпня до 5 вересня введено 105 662 дози). Це найвищий показник в Україні.

"Київ був і залишається лідером у вакцинальній кампанії. Попри те, що всі лікарні та інфраструктура медичної системи столиці вже напоготові, ми не хочемо допустити сценарію березня-квітня 2021 року. Крім того, місто розуміє всі ризики жорсткого локдауну і прагне уникнути його повернення у столиці. А зробити це можна за допомогою масової вакцинації містян", - розповіла Ганна Старостенко.

За її словами, значну динаміку минулого тижня показала вакцинація освітян. Місто робить усе, щоб не допустити переходу закладів освіти на дистанційне навчання.

"Ми постійно ведемо роз’яснювальну роботу з працівниками освітньої сфери у цьому контексті. І це дає свої результати", - додала заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, що вже 4 райони Києва перетнули позначку у 80% вакцинованих працівників шкіл, ще 4 - майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та мають усі шанси на необхідний показник наступного тижня.

Станом на сьогодні у столиці здійснено загалом 1 578 554 щеплень. З них: 800591 – перша доза, 777963 – друга доза. 18616 доз було введено за минулу добу.

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Віталий Кличко