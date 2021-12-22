У Кличко направили на премии и надбавки учителям 1,5 млрд гривен в 2021 году

В 2021 году почти 40% из местного бюджета столицы направлено на выплаты педагогам. Благодаря этому средняя зарплата киевских учителей составляет 20,2 тыс. грн.

"За счет средств бюджета города Киева работникам отрасли «Образование» сохранена и в полном объеме ежегодно выплачивается муниципальная надбавка. Кроме того, уже четвертый год работники школ получают премию к Новому году. Как результат, средний размер зарплаты учителя школы составляет 20,2 тыс. грн. Это на 30-35% больше, чем зарплата учителей в других регионах. В целом в 2021 году из городского бюджета на муниципальную надбавку и премию для педагогов направлено более 1,5 млрд грн", - заявил Мондриевский.

Он отметил, что образовательная отрасль в столице приоритетна и на нее направляется почти 40% бюджета города. И это, прежде всего, вклад в повышение качества образовательных услуг.

"Понимая высокие запросы громады Киева на качественное образование, четвертый год Киев выделяет из городского бюджета беспрецедентную сумму на Новую украинскую школу (НУШ). За последние четыре года на реализацию образовательной реформы НУШ на уровне начальной школы город прибавил средств в 6,5 раза больше, чем предусмотрено условиями софинансирования, а в целом выделено почти 900 млн. грн. Это позволило оборудовать в соответствии со всеми стандартами НУШ 4,3 тыс. учебных кабинетов и рабочие места ученика и учителя", - подчеркнул Мондриевский.