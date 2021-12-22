У Кличка направили на премії і надбавки вчителям 1,5 млрд гривень у 2021 році

У 2021 році майже 40% з місцевого бюджету столиці спрямовано на виплати освітянам. Завдяки цьому середня зарплата київських вчителів складає 20,2 тис. грн.

"Шляхом коштів бюджету міста Києва працівникам галузі "Освіта" збережено та в повному обсязі щорічно виплачується муніципальна надбавка. Крім того, вже четвертий рік працівники шкіл отримують премію до Нового року. Як результат, середній розмір зарплати вчителя школи у Києві складає 20,2 тис. грн. Це на 30-35% більше, ніж зарплатня вчителів в інших регіонах. Загалом у 2021 році з міського бюджету на муніципальну надбавку та премію для освітян спрямовано понад 1,5 млрд грн", - заявив Мондриївський.

Він зазначив, що освітня галузь у столиці є пріоритетною і на неї спрямовується майже 40% бюджету міста. І це, насамперед, є внеском у підвищення якості освітніх послуг.

"Розуміючи високі запити громади Києва на якісну освіту, четвертий рік поспіль Київ виділяє з міського бюджету безпрецедентну суму на Нову українську школу (НУШ). За останні чотири роки на реалізацію освітньої реформи НУШ на рівні початкової школи місто додало коштів у 6,5 рази більше, ніж передбачено умовами співфінансування, а загалом виділено майже 900 млн грн. Це дозволило обладнати, відповідно до всіх стандартів НУШ, 4,3 тис. навчальних кабінетів та робочі місця учня і вчителя", - підкреслив Мондриївський.