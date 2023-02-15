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Кличко нагородив київського реабілітолога, який допомагає відновлюватись пораненим бійцям

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко вручив грамоту фізіотерапевту та реабілітологу Олександру Єрьоміну - засновнику реабілітаційного центру, який на волонтерських засадах допомагає відновлюватись військовослужбовцям, що постраждали під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської влади.

Реабілітаційний центр "EREMINCENTER" здійснює свою діяльність на території Київського велотреку, який було повністю реконструйовано міською владою у 2017 році.

"Сьогодні дуже важливо об’єднувати зусилля для допомоги українським воїнам, які отримали поранення під час бойових дій, захищаючи Україну. І важливо, що оновлений київський велотрек має необхідні ресурси для роботи професійних та досвідчених реабілітологів, які знають свою справу та полегшують і прискорюють нелегкий шлях до одужання наших захисників та захисниць", - зазначив Кличко.

Центр допомагає військовослужбовцям на волонтерських засадах із початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Команда працює над відновленням опорно-рухового апарату українських захисників за авторською методикою Єрьоміна - статично-динамічної фізичної реабілітації.

Сам Олександр Єрьомін працював фізіотерапевтом у ФК "Шахтар", збірних України з гандболу, баскетболу, хокею та легкої атлетики.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко вручив нагороду стрільцю 11-ї бригади Сил тероборони ЗСУ Олегу Василишину, який 16 грудня збив із ручного кулемета російську крилату ракету Х-101.

Кличко передав йому нагрудний знак "Сталевий хрест" за дорученням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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КиївВіталий Кличко