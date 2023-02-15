Кличко наградил киевского реабилитолога, который помогает восстанавливаться раненым бойцам

Реабилитационный центр "EREMINCENTER" осуществляет свою деятельность на территории Киевского велотрека, который был полностью реконструирован городской властью в 2017 году.

"Сегодня очень важно объединять усилия для помощи украинским воинам, которые получили ранения во время боевых действий, защищая Украину. И важно, что обновленный киевский велотрек имеет необходимые ресурсы для работы профессиональных и опытных реабилитологов, которые знают свое дело и облегчают и ускоряют нелегкий путь к выздоровлению наших защитников и защитниц", - отметил Кличко.

Центр помогает военнослужащим на волонтерских началах с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Команда работает над восстановлением опорно-двигательного аппарата украинских защитников по авторской методике Еремина – статически-динамической физической реабилитации.

Сам Александр Еремин работал физиотерапевтом в ФК "Шахтер", сборных Украины по гандболу, баскетболу, хоккею и легкой атлетике.