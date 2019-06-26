Кличко почав масово звільняти київських чиновників за порушення

Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

Мер звільняє кількох керівників департаментів КМДА та комунальних підприємств

Мер Києва Віталій Кличко звільняє кількох керівників департаментів КМДА та комунальних підприємств, в роботі яких за результатами перевірок виявили значні порушення. Про це столичний голова заявив під час розширеного засідання Колегії КМДА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

"Заяви про звільнення повинні написати директор департаменту будівництва та житлового забезпечення Костянтин Федотов, директор комунальної об’єднання "Київзеленбуд" Наталя Білоусова та директор комунального підприємства "Центр розвитку міського середовища" Станіслав Дьомін. Такого ставлення до роботи в столичній владі не буде. Доручаю підготувати матеріали перевірок, які ми спрямуємо до правоохоронних органів для відповідного реагування. А присутніх в залі представників силових структур прошу максимального сприяння та оперативної реакції на матеріали, які ми передаємо. Боротьба з корупцією, а також з недбалим ставленням чиновників до своїх обов’язків у нас в пріоритеті", - наголосив Кличко.

За словами мера, за останніх півтора року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту перевірив більше 100 структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці. Було виявлено порушень на загальну суму майже півтора мільярда гривень. Окрім фінансових порушень виявили і факти неефективності управлінських рішень або недбалого ставлення керівників до своїх професійних обов’язків.

Кличко відзначив, що претензії до "Київзеленбуду" стосуються системних порушень у будівництві та оновленні парків і скверів. Зокрема, йдеться про парки Наталка, Сирецький, Перемога, парк Партизанської Слави. До КП "Центр розвитку міського середовища" питання щодо парку Кіото, проблем нездійснення заявлених робіт у деяких парках та скверах столиці. У роботі департаменту будівництва виявили теж системні порушення, які призвели, зокрема, і до виникнення конфліктних ситуацій щодо низки будівництв у Києві.

"Попереджаю також, що в полі моєї особливої уваги зараз і робота директорів департаментів: житлового господарства - Науменка, департаменту освіти і науки - Фіданян, департаменту культури - Попової, департаменту інформаційно-комунікаційних технологій-Назарова, управління туризму та промоцій – Тараненка та підпорядкованих їм комунальних підприємств", - підкреслив Кличко.

Також матеріали про порушення зібрали та скерують правоохоронцям і щодо комунальних підприємств "Київміськсвітло", "Плесо", КП "Інформатика", Печерської райдержадміністрації. Віталій Кличко зазначив, що всі матеріали перевірок, які було здійснені, є у відкритому доступі. І департамент фінансового контролю та аудиту продовжує перевірки.