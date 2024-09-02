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Кличко-молодший приєднався до чвертьфіналіста Євроліги

Фото: Максим Кличко на молодіжному Євробаскеті-2024 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Центровий молодіжної збірної України Максим Кличко поповнив лави французького "Монако".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

19-річний син екс-чемпіона світу з боксу, а нині – міського голови Києва засвітився на світлинах із підготовки монегасків до нового сезону. Він тренується разом із першою командою в Італії.

"Монако" наразі не оголошував про контракт із Кличком-молодшим. Попередній сезон українець відіграв за океаном на шкільному рівні, а в новому повинен був дебютувати в Національній асоціації студентського спорту (NCAA). Там центровий потрапив до команди Емгерстського коледжу.

Кличко-молодший привернув до себе увагу виступом на Євробаскеті U-20, де українська молодіжка дійшла до фіналу. Він вимушено став основним через травму Назарія Кулішенка. Середні цифри резервіста – 6.9 очок, 5.1 підбирань, 0.4 передачі за 15.2 хвилини на паркеті.

Торік склад "Монако" поповнив інший молодий українець – Владислав Семерич. Центровий переїхав у князівство з іспанського "Тенеріфе". Він провів повний сезон у складі команди U-21 монегасків. Статистика українця в молодіжному чемпіонаті Франції – 6.2 очок, 4.3 підбирання, 0.5 передач за 16.3 хвилин у грі в середньому.

 

 

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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Віталий КличкоБаскетбол