Зірка баскетбольної молодіжки України перебрався до чемпіона Франції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ .

19-річний українець продовжить виступи в чемпіонаті Франції. Центровий поповнив лави чинного чемпіона республіки.

Семерич уклав із "Монако" контракт на 2 роки. Поки центровий виступатиме за команду U-21 княжого клубу. Молодий український баскетболіст напрацював на угоду з монегасками в тренувальному таборі "Монако".

Семерич встиг дебютувати за нову команду. На вихідних монегаски програли стартовий матч Еспуар U-21 "Ліможу" (76:91). Статистика українця – 7 очок, 5 підбирань, 1 втрата за 19 хвилин на паркеті. Він реалізував два з п'яти двоочкових, а також три з п'яти штрафних кидків.

Семерич виховувався у системі "Черкаських Мавп" і зіграв кілька матчів у Суперлізі в сезонах 2020/21 та 2021/22. Торік підписав контракт із іспанським "Наутіко Тенеріфе". На Євробаскеті-2023 центровий у складі збірної України U-20 здобув "бронзу" Дивізіону B.