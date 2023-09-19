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Зірка баскетбольної молодіжки України перебрався до чемпіона Франції

Монте-Карло, Вівторок 19 вересня 2023 13:26
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Зірка баскетбольної молодіжки України перебрався до чемпіона Франції Фото: Владислав Семерич (ліворуч) у складі збірної України U-20 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український центровий Владислав Семерич змінив іспанський "Тенеріфе" на французький "Монако".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

19-річний українець продовжить виступи в чемпіонаті Франції. Центровий поповнив лави чинного чемпіона республіки.

Семерич уклав із "Монако" контракт на 2 роки. Поки центровий виступатиме за команду U-21 княжого клубу. Молодий український баскетболіст напрацював на угоду з монегасками в тренувальному таборі "Монако".

Семерич встиг дебютувати за нову команду. На вихідних монегаски програли стартовий матч Еспуар U-21 "Ліможу" (76:91). Статистика українця – 7 очок, 5 підбирань, 1 втрата за 19 хвилин на паркеті. Він реалізував два з п'яти двоочкових, а також три з п'яти штрафних кидків.

Семерич виховувався у системі "Черкаських Мавп" і зіграв кілька матчів у Суперлізі в сезонах 2020/21 та 2021/22. Торік підписав контракт із іспанським "Наутіко Тенеріфе". На Євробаскеті-2023 центровий у складі збірної України U-20 здобув "бронзу" Дивізіону B.

До слова, українець Скапінцев відрахований "Нью-Йорк Нікс" до старту сезону НБА.

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