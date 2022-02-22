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Кличко: мэры разных городов мира выражают поддержку Киеву и Украине в противостоянии РФ

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 17:43
Кличко: мэры разных городов мира выражают поддержку Киеву и Украине в противостоянии РФ Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэры разных городов мира продолжают выражать поддержку Киеву и Украине в противостоянии российской агрессии. Последнее такое письмо поступило от участников Пакта свободных городов. Его подписали мэры Амстердама, Будапешта, Лос-Анджелеса, Подгорицы, Тайбэя, Ульма, Варшавы, Братиславы, Гданьска, Парижа, Праги, Таоюани, Ной-Ульма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "УДАРа", мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы, нижеподписавшиеся мэры, как участники Пакта свободных городов, выражаем нашу непреклонную поддержку городу Киеву и его жителям. Мы глубоко озабочены обострением ситуации между Россией и Украиной. Недопустимо, чтобы безопасность ваших сограждан, а также жизненно важные демократические ценности общества находились под угрозой. Вооруженная агрессия России против Украины будет представлять одну из самых серьезных угроз для европейского мира и безопасности со времен Второй мировой войны. Как городские руководители мы всей душой поддерживаем свободу украинского народа выбирать свою судьбу и свой путь. Киев должен оставаться свободным городом, а Украина - свободной и демократической страной", - говорится в письме мэров.

Они также отмечают, что являются участниками Пакта свободных городов, в который входят 27 членов, основанного в 2019 году и расширенного в 2021 году. Пакт - это сеть городов, ориентированных на общие ценности, цель которой - восстановление и укрепление демократии, местного самоуправления, борьбы с коррупцией. Но выступает против расизма, нарушения прав человека, насильственного увлечения одного государства другим.

"Ситуация, с которой столкнулись Украина и Киев, безусловно, одна из самых актуальных глобальных проблем сегодня. Мы твердо верим, что города являются ключевыми глобальными игроками в многополярном мире, и мы стремимся играть все более важную роль в защите демократических ценностей и в решении глобальных проблем. Поэтому мы готовы оказать нашу поддержку в эти сложные времена. Не стесняйтесь обращаться к нам, если наши города могут помочь. У нас также будет честь приветствовать Киев присоединиться к Пакту свободных городов", – говорится в письме-обращении мэров городов.

Ранее лидер "УДАРа" Виталий Кличко обратился к украинцам в связи с агрессией России. Мы не боимся - мы объединяемся перед угрозой и будем бороться, сказал мэр Киева.

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