Кличко: мэры разных городов мира выражают поддержку Киеву и Украине в противостоянии РФ

"Мы, нижеподписавшиеся мэры, как участники Пакта свободных городов, выражаем нашу непреклонную поддержку городу Киеву и его жителям. Мы глубоко озабочены обострением ситуации между Россией и Украиной. Недопустимо, чтобы безопасность ваших сограждан, а также жизненно важные демократические ценности общества находились под угрозой. Вооруженная агрессия России против Украины будет представлять одну из самых серьезных угроз для европейского мира и безопасности со времен Второй мировой войны. Как городские руководители мы всей душой поддерживаем свободу украинского народа выбирать свою судьбу и свой путь. Киев должен оставаться свободным городом, а Украина - свободной и демократической страной", - говорится в письме мэров.

Они также отмечают, что являются участниками Пакта свободных городов, в который входят 27 членов, основанного в 2019 году и расширенного в 2021 году. Пакт - это сеть городов, ориентированных на общие ценности, цель которой - восстановление и укрепление демократии, местного самоуправления, борьбы с коррупцией. Но выступает против расизма, нарушения прав человека, насильственного увлечения одного государства другим.

"Ситуация, с которой столкнулись Украина и Киев, безусловно, одна из самых актуальных глобальных проблем сегодня. Мы твердо верим, что города являются ключевыми глобальными игроками в многополярном мире, и мы стремимся играть все более важную роль в защите демократических ценностей и в решении глобальных проблем. Поэтому мы готовы оказать нашу поддержку в эти сложные времена. Не стесняйтесь обращаться к нам, если наши города могут помочь. У нас также будет честь приветствовать Киев присоединиться к Пакту свободных городов", – говорится в письме-обращении мэров городов.