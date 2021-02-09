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Кличко о меморандуме с Кабмином: тарифы на тепло для украинцев не повысятся

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко подписал с правительством меморандум о не повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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"Тариф на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона не будет расти, а предприятия коммунальной теплоэнергетики получат природный газ в объемах, которые обеспечат устойчивое прохождение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Также правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года.

Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

"Подписание Меморандума - это первый шаг в налаживании эффективного диалога между центральной властью и местным самоуправлением по вопросам централизованного теплоснабжения. Мы ожидаем, что правительство будет придерживаться всех договоренностей и не допустит кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил председатель Виталий Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что абсолютное большинство украинцев (89%) поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. Выступают против 10% респондентов.

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