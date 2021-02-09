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Кличко про меморандум з Кабміном: тарифи на тепло для українців не підвищаться

Автор: РБК-Україна

Мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписав з урядом меморандум щодо залишення без змін тарифу на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

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"Тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Також уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації й розроблять відповідні законодавчі інструменти.

"Підписання Меморандуму - це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що абсолютна більшість українців (89%) підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. Виступають проти 10% респондентів.

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