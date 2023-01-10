UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко: Латвія передала Києву як допомогу ще 10 міських автобусів

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Латвія відправила до Києва ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Він також виклав ролик, який надіслав йому голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс напередодні візиту до Києва.

"10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", - повідомив Кличко.

Мер Києва також ззаначив, що це вже другий візит Смілтенса до Києва з початку широкомасштабного російського вторгнення.

"В кінці квітня минулого року він, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко повідомляв, що фінське місто Тампере передало Києву три пасажирських автобуси та гуманітарну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВіталий Кличко