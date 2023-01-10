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Кличко: Латвия передала Киеву в помощь еще 10 городских автобусов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Латвия отправила в Киев еще десять современных автобусов и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Он также выложил ролик, который прислал ему глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс накануне визита в Киев.

"10 современных городских автобусов отправились сегодня из Риги в Киев. Это помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что это уже второй визит Смилтенса в Киев с начала широкомасштабного российского вторжения.

"В конце апреля прошлого года он, тогда вице-мэр Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, получившиеся тогда Киевом, работают на маршрутах столицы", - отметил Кличко.

Напомним, накануне Виталий Кличко сообщал, что финский город Тампере передал Киеву три пассажирских автобуса и гуманитарную помощь.

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