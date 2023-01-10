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Кличко: Латвія передала Києву як допомогу ще 10 міських автобусів

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Вівторок 10 січня 2023 13:11
Кличко: Латвія передала Києву як допомогу ще 10 міських автобусів Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Латвія відправила до Києва ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Він також виклав ролик, який надіслав йому голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс напередодні візиту до Києва.

"10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", - повідомив Кличко.

Мер Києва також ззаначив, що це вже другий візит Смілтенса до Києва з початку широкомасштабного російського вторгнення.

"В кінці квітня минулого року він, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко повідомляв, що фінське місто Тампере передало Києву три пасажирських автобуси та гуманітарну допомогу.

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