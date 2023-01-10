Кличко: Латвія передала Києву як допомогу ще 10 міських автобусів
Латвія відправила до Києва ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
Він також виклав ролик, який надіслав йому голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс напередодні візиту до Києва.
"10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", - повідомив Кличко.
Мер Києва також ззаначив, що це вже другий візит Смілтенса до Києва з початку широкомасштабного російського вторгнення.
"В кінці квітня минулого року він, тоді віце-мер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, напередодні Віталій Кличко повідомляв, що фінське місто Тампере передало Києву три пасажирських автобуси та гуманітарну допомогу.
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