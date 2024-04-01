Кличко: Київ знову може стати мішенню для російських військ

"Київ був і залишається метою для путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме це рішення, це буде криваве рішення", - заявив Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про "заморожування" війни неприйнятними для українців.

"Це неправильне ставлення. Натомість нам потрібно більше підтримки. Ніяких територій ми Росії не віддамо. Це не може бути компромісом. Нам терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше зенітних ракет", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше в колонці на "Українській правді" Віталій Кличко заявив, що, поки Володимир Путін живий, він не полишить наміру захопити Україну.

Масовані обстріли

Останнім часом Росія посилила масовані обстріли по території України. Найчастіше ворог вражає об'єкти паливно-енергетичного сектору чи іншу критичну інфраструктуру.

За словами керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова, ймовірно, ворог продовжить завдавати удари по енергетиці нашої країни.

Тим часом в Повітряних силах пояснили "затишшя" між масованими обстрілами ворога.

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