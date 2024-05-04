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Кличко: Київ став містом-побратимом з іще одним європейським містом - Загребом

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Під час саміту мерів європейських міст Київ уклав угоду про побратимські відносини з Загребом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Сьогодні Київ став містом-побратимом із іще одним європейським містом — Загребом. Угоду про співпрацю і взаємну допомогу з мером столиці Хорватії Томіславом Томашевичем ми підписали під час саміту мерів європейських міст у Парижі", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Загреб став 14-м містом, з якими Київ уклав побратимські відносини за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Дякую нашим друзям та партнерам, які підтримують нас, допомагають та готові надалі розвивати і посилювати співпрацю з Києвом та Україною", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що під час Київського інвестиційного форуму Київ підписав угоду про побратимські відносини з Брюсселем.

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