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Кличко: Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом - Загребом

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В ходе саммита мэров европейских городов Киев заключил соглашение о побратимских отношениях с Загребом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Сегодня Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом - Загребом. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром столицы Хорватии Томиславом Томашевичем мы подписали во время саммита мэров европейских городов в Париже", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Благодарю наших друзей и партнеров, которые поддерживают нас, помогают и готовы в дальнейшем развивать и усиливать сотрудничество с Киевом и Украиной", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось , что во время Киевского инвестиционного форума Киев подписал соглашение о побратимских отношениях с Брюсселем.

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Виталий КличкоХорватия