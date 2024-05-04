Кличко: Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом - Загребом

"Сегодня Киев стал городом-побратимом с еще одним европейским городом - Загребом. Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с мэром столицы Хорватии Томиславом Томашевичем мы подписали во время саммита мэров европейских городов в Париже", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Загреб стал 14-м городом, с которыми Киев заключил побратимские отношения за время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Благодарю наших друзей и партнеров, которые поддерживают нас, помогают и готовы в дальнейшем развивать и усиливать сотрудничество с Киевом и Украиной", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось , что во время Киевского инвестиционного форума Киев подписал соглашение о побратимских отношениях с Брюсселем.