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Кличко: Київ отримав нагороду за "розумне" муніципальне управління

Фото: Київ отримав нагороду за "розумне" муніципальне управління (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Ілона Свиридова

Київ отримав нагороду World Smart City Award Special Recognition за впровадження онлайн-сервісів у систему муніципального управління, зокрема за застосунок "Київ цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Facebook.

"Київ отримав нагороду "World Smart City Award Special Recognition" за міський застосунок "Київ Цифровий". Нагородження відбулося на конгресі Smart City Expo в Барселоні. Це - найбільша щорічна світова подія, де обговорюють досвід і досягнення в створенні "розумних" міст та відзначають найкращі інноваційні міста і проекти", - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київ отримав визнання за здобутки в розвитку системи "розумного" муніципального управління. Столицю України відзначили серед багатьох міст з різних країн світу.

"Попри всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним", - наголосив Кличко.

За словами мера, нагорода прибуде до Києва вже незабаром.

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КиївВіталий Кличко