RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко: Киев получил награду за "умное" муниципальное управление

Фото: Киев получил награду за "умное" муниципальное управление (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Илона Свиридова

Киев получил награду World Smart City Award Special Recognition за внедрение онлайн-сервисов в систему муниципального управления, в частности, за приложение "Киев цифровой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

"Киев получил награду "World Smart City Award Special Recognition" за городское приложение "Киев Цифровой". Награждение состоялось на конгрессе Smart City Expo в Барселоне. Это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты", - заявил Кличко.

Он отметил, что Киев получил признание за достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. Столицу Украины отметили среди многих городов разных стран мира.

"Несмотря на все попытки агрессора сломать нас, мы продолжаем внедрять цифровые технологии для обеспечения киевлян онлайн-сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе. Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, награда прибудет в Киев уже в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко