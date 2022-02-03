Кличко: Киевсовет принял решение усовершенствовать систему управления районами столицы

В частности, депутаты проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая должна до конца марта наработать полномочия будущих районных советов и численность их состава. И выборы депутатов этих советов должны пройти 30 октября этого года. Также депутаты Киевсовета решили, что на переходный период, до выборов, полномочия по самоуправлению в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Киевсовет проголосовал и за создание таких подразделений. По словам мэра столицы, эта модель - законная и конституционная и работает в большинстве областных центров Украины, где есть районы.

"Это вопрос самоуправления. Ключевого базиса демократии. Многие жители Киева не понимают, что происходит. Они избрали мэра и предоставили ему полномочия решать вопросы развития города, обеспечения его жизнедеятельности. Центральная же власть пытается лишить местную власть полномочий – при этом перекладывая на нее ответственность за многие вопросы, которые должны решаться совместно. Мэр отвечает за все, от него киевляне требуют результаты работы. Поэтому 10 крупных районов столицы, их главы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуры руководителей районов. А вышло так, что без согласования с мэром глав районов уволили, без согласования - назначили. И они за неделю даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель - не городской голова. Это, подчеркну, разрушение системы управления в столице. Что касается райгосадминистраций - они остаются. Но вопросы жизнеобеспечения города должны управляться и координироваться городской властью, а не со стороны. Приняв эти решения сегодня, мы действовали по закону и Конституции. И перед принятием решений дали возможность депутатам высказаться и обговорить", - отметил Виталий Кличко.