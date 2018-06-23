Кличко: Киеврада приняла алгоритм, как пошагово создать музей на Почтовой площади

Новый проект решения был подготовлен совместно с председателем фракции "Самопомич" Гусовським и поддержан в зале 68 депутатами Киеврады

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое приняла Киеврада в четверг, 21 июня. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба главы КГГА.

"Мы на Киевраде приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили учредить коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил Кличко.

Также мэр ответил на упреки, что власть столицы, якобы, не хочет создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям эти историческая находки. Нам нужно презентовать ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, - подчеркнул Кличко. - Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил – музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил мэр.

Напомним, новый проект решения был подготовлен совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовським и поддержан в зале 68 депутатами Киеврады.

Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации до проведения археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии", который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.