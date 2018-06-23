Кличко: Київрада прийняла алгоритм, як покроково створити музей на Поштовій площі

Новий проект рішення був напрацьований спільно з головою фракції "Самопоміч" Гусовським та підтриманий у залі 68 депутатами Київради

На місці розкопок на Поштовій площі буде створено музей. Саме це передбачає рішення, яке ухвалила Київрада у четвер, 21 червня. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба голови КМДА.

"Ми на Київраді прийняли рішення, яке допоможе в створенні музею на Поштовій площі. Ми зробили так, аби і від інвестора можна було вимагати виконання його зобов’язань. Ми вирішили заснувати комунальне підприємство, яке буде займатися питанням збереження артефактів. Ми ставимося до цього дуже відповідально", - заявив Кличко.

Також мер відповів на закиди, що влада столиці, нібито, не хоче створювати музей на Поштовій площі.

"З самого початку, коли були знайдені ці артефакти, наше завдання було їх зберегти. І передати наступним поколінням ці сторичні знахідки. Нам потрібно презентувати ту унікальну історію, яка є у нашого міста. Завдяки цьому Київ, зокрема, стає і більш привабливим для туристів, - підкреслив Кличко. - Знайшлися люди, які використовують цю тему для особистого піару. Лунають звинувачення, що хтось не бажає робити музей. Я завжди казав – музей там буде. Крапка. І ми розробили алгоритм як далі діяти покроково", - заявив мер.

Нагадаємо, новий проект рішення був напрацьований спільно з головою фракції "Об‘єднання "Самопоміч" Сергієм Гусовським та підтриманий у залі 68 депутатами Київради.

Документом, зокрема, передбачається залучити міжнародних експертів і фахівців з археології та консервації до проведення археологічних розкопок. Та до визначення об’єктів культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. Згідно з рішенням, відбудеться відкритий міжнародний конкурс з музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі.

У документі йдеться і про створення при КМДА комунального закладу "Центр консервації предметів археології", який вивчатиме способи можливої консервації подібних знахідок та займатиметься їх втіленням.

Також для того, щоб забезпечити подальші археологічні дослідження, рішення передбачає створення нового проекту укріплення об’єкту розкопок.