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Кличко: в Киеве круглосуточно работает 400 единиц спецтехники

Новости » Общество    13.12.2018 - 15:55
Кличко: в Киеве круглосуточно работает 400 единиц спецтехники
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

В Киеве ожидается до 20 см снега

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе круглосуточно работает 400 единиц спецтехники, и поблагодарил коммунальщиков за качественную работу. Об этом Кличко заявил во время открытия утреннего заседания Киеврады, сообщает пресс-служба Кличко.

"Хочу поблагодарить коммунальные службы, у которых очень напряженная пора. В столице не утихают снегопады. Но город должным образом убирают, коммунальный общественный транспорт весь на маршрутах", - сказал мэр.

По его словам, этой ночью на уборку столичных улиц от снега вышли колонны специальной техники "Киевавтодора". Круглосуточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы во время непогоды, на улицах города работает почти 400 единиц спецтехники. В том числе - бригады по ручной уборке.

"И я обращаюсь ко всем коммунальным службам - не расслабляться. По прогнозам, осадки продолжатся еще и сегодня, и завтра. В столице ожидается до 20 см снега, - отметил мэр. - Также акцентирую внимание на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта", - добавил он.

Вместе с тем, Кличко призвал столичных водителей по возможности не выезжать в город на личных авто и пользоваться общественным транспортом.

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