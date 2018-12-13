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Кличко: в Києві цілодобово працює 400 одиниць спецтехніки

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 15:55
Кличко: в Києві цілодобово працює 400 одиниць спецтехніки
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

В Києві очікується до 20  см снігу

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті цілодобово працює 400 одиниць спецтехніки, і подякував комунальникам за якісну роботу. Про це Кличко заявив під час відкриття ранкового засідання Київради, повідомляє прес-служба Кличка.

"Хочу подякувати комунальним службам, у яких дуже напружена пора. В столиці не вщухають снігопади. Але місто належно прибирають, комунальний громадський транспорт увесь на маршрутах", - сказав мер.

За його словами, цієї ночі на прибирання столичних вулиць від снігу вийшли колони спеціальної техніки "Київавтодору". Цілодобово, аби забезпечити життєдіяльність столиці під час негоди, на вулицях міста працює майже 400  одиниць спецтехніки. У тому числі - бригади з ручного прибирання.

"І я звертаюся до всіх комунальних служб - не розслаблятися. За прогнозами, опади продовжаться ще і сьогодні, і завтра. В столиці очікується до 20  см снігу, - наголосив мер. -  Також акцентую увагу на розчищенні тротуарів та зупинок громадського транспорту", -  додав він.

Разом з тим, Кличко закликав столичних водіїв по можливості не виїжджати в місто на приватних авто і користуватися громадським транспортом. 

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