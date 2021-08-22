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Кличко об инциденте с Меркель: власть демонстрирует слабость

Автор: РБК-Украина

Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя утренний инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... тем самым ослабляя позиции Украины", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, власть разрабатывала план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту "Борисполь", где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

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Виталий КличкоАнгела Меркель