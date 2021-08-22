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Кличко про інцидент з Меркель: влада демонструє слабкість

Автор: РБК-Україна

Влада демонструє дріб’язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації зусиль.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ранковий інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати україно-німецькі відносини, влада розробляла план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорту "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

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Віталий КличкоАнгела Меркель