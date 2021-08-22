Кличко об инциденте с Меркель: власть демонстрирует слабость

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя утренний инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... тем самым ослабляя позиции Украины", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, власть разрабатывала план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.