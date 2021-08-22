ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кличко про інцидент з Меркель: влада демонструє слабкість

Новость на русском →
Київ, Неділя 22 серпня 2021 14:51
Кличко про інцидент з Меркель: влада демонструє слабкість Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада демонструє дріб’язковість і слабкість у зовнішній політиці замість консолідації зусиль.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ранковий інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати україно-німецькі відносини, влада розробляла план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.

Замість того, щоб думати, як укріплювати україно-німецькі відносини, на Банковій півночі розробляли план, як не...

Posted by Віталій Кличко on Sunday, August 22, 2021

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомив, що охорона не пропустила його в аеропорту "Бориспіль", де за протоколом він мав зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Ангела Меркель
NEWS
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського