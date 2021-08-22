Кличко про інцидент з Меркель: влада демонструє слабкість

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ранковий інцидент в аеропорту "Бориспіль", коли його не пропустили на передбачену протоколом зустріч канцлерки ФРН Ангели Меркель.

"Переконаний, у зовнішній політиці влада має демонструвати консолідацію зусиль, а не дріб’язковість і слабкість. А поки що, на жаль, демонструє слабкість… Тим самим ослаблюючи позиції України", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що замість того, щоб думати, як укріплювати україно-німецькі відносини, влада розробляла план, як не допустити зустрічі Меркель із Кличком.